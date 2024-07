Thierry Brunfaut es director creativo y uno de los socios fundadores de Base Design, una red internacional de estudios de branding con sede en Bruselas, Nueva York, Ginebra y Melbourne. Es autor de la reconocida serie de carteles 5-Minute, profesor y orador habitual en conferencias de diseño y branding en todo el mundo. Suele decir que tiene un parecido sorprendente y aparentemente contradictorio tanto con Moby como con la rana Gustavo.

Base Design es una red internacional de estudios que crea marcas con impacto cultural. Ubicado en Bruselas, Nueva York, Ginebra y Melbourne, su equipo de creativos, estrategas y expertos digitales diseñan y desarrollan marcas simples pero poderosas, construyendo personalidades únicas.

Saben que la marca se trata ante todo de personas, por eso se especializan en ayudar a las empresas, ya sean nuevas o establecidas; grandes o pequeñas, en convertirse en marcas centradas en las personas, con visión, claridad y empatía.

Fundada a principios de los años 90, la empresa ha evolucionado continuamente a lo largo de los años y ahora está dirigida por socios de los cuatro estudios. Entre sus clientes se incluyen Apple, The New York Times, The Institut Français de la Mode, la Fondation Cartier, Studio Brussel, MoMA, Bob Dylan Center, Dior Galerie, La Monnaie Opera, IFAW, The Prince Estate, Orior, Bozar, NY Mets, Caran. d’Ache, Caudalie, la Terminal 4 del JFK y muchos más.

Base Group cuenta con la certificación B Corp. Sus estudios de Bruselas y Nueva York se han sumado a este movimiento global.